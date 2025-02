361magazine.com - I cinque momenti più rivoluzionari degli Oscar, cosa ci dobbiamo aspettare dal 2025?

In vista della nottefacciamo un salto indietro con alcuni deipiù memorabili di questa cerimonia che ogni anno ci regala deiindimenticabili.Eccone 5, che in un qualche modo hanno rivoluzionato anche la nottee il panorama del cinema americano.Il primo momento, nel 1940, fu la vittoria di Hattie Mcdaniels, la prima vittoria di una donna nera agli.Vinse come miglior attrice non protagonista, per il film “Via col vento”, dove interpretava la cameriera.E a confermare quanto fu una vera e propria rivoluzione la sua vittoria, dato il periodo storico e l’avvento delle leggi razziali, c’è la parte più triste della storia, ovvero la postazione di Hattie.Hattie Mcdaniels, a differenza di tutto il resto del cast, era seduta in fondo alla sala, da tutt’altra parte rispetto ai suoi colleghi, poiché, essendo nera, non era autorizzata a sedere con loro.