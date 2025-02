Lettera43.it - I Bitcoin continuano a scendere: perso un quarto del valore in sei settimane

Leggi su Lettera43.it

Ilè protagonista di un improvviso crollo. Ildella criptovaluta più nota e preziosa al mondo sul mercato è infatti calato del 25 per cento in appena sei, scendendo persino sotto la quota degli 80 mila dollari. Con un prezzo di 78.949 dollari è il suo minimo da novembre, ossia prima della vittoria alle presidenziali americane di Donald Trump, il cui nuovo insediamento ha dato linfa e sicurezze con la promessa di rendere gli Usa «capitale mondiale delle crypto». Un annuncio importante, tanto che poco dopo ilaveva fatto segnare il suo record assoluto con undi 109 mila dollari. L’ultima settimana di febbraio però rischia di diventare la peggiore in tre mesi, con un impatto riscontrabile anche sulle altre valute digitali. L’Ether, il secondo token più costoso a livello internazionale, venerdì 28 hal’11 per cento delfino a 2.