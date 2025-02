Sololaroma.it - Hummels più lontano, la famiglia prima di tutto: Roma, fatti trovare pronta

Difficilenote negative nelle ultime settimane della, che ha rimesso in carreggiata una stagione che sembrava oggettivamente irrecuperabile. Da un’Europa League ancora viva ad un campionato che vede la squadra in piena corsa per il 6°, con l’esame Como all’orizzonte per allungare a 11 la striscia di risultati positivi, i ringraziamenti vanno sopratad un Ranieri che quasi non stupisce più. Grazie a lui è tornata la fiducia nel futuro, tanto del popolo giallorosso quanto dei giocatori, molti dei quali hanno aperto ad una permanenza fin lì improbabile. Occhio però a.Il tedesco, in una recente intervista, è stato piuttosto chiaro sul fatto che novità imminenti non ce ne dovrebbero essere, visto che prenderà una decisione sulla sua permanenza nella capitale solo all’inizio dell’estate, a stagione conclusa.