Hugh Grant | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi su Cinefilos.it

: 10chenon saiCelebre interprete britannico,si è fatto amare grazie ai suoi ruoli da protagonista in diverse celebri commedie romantiche. Negli anniha saputo però rinnovarsi anche attraverso ruoli di ben diverso genere, affermandosi presso un pubblico sempre più ampio, e ottenendo in più occasioni importanti riconoscimenti da parte della critica.Ecco 10chenon sai su. I film diI film da giovane di1. Ha recitato in celebri lungometraggi. L’attore diventa celebre sin dal suo debutto con il film Maurice (1987), e ottiene poi ulteriore fama grazie a film come Luna di miele (1992), Quel che resta del giorno (1993), Quattro matrimoni e un funerale (1994), Ragione e sentimento (1995), Mickey occhi blu (1999) e Notting Hill (1999), con cui si consacra al grande pubblico.