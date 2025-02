Oasport.it - Huetter vince la discesa di Kvitfjell. 4a Goggia, Brignone guadagna su Gut-Behrami

L’Italia resta giù dal podio nella prima. A festeggiare è l’austriaca Cornelia, che centra la nona vittoria della carriera, la quarta nella specialità, precedendo di 15 centesimi la tedesca Emma Aicher, che festeggia il suo primo podio in Coppa del Mondo. Terza posizione per l’americana Breezy Johnson, staccata di 40 centesimi dalla vetta e che rimanda così ancora la prima vittoria in Coppa dopo il trionfo ai Mondiali di Saalbach.Dietro alle prime tre c’è un terzetto azzurro, con Sofiache ha concluso al quarto posto a 44 centesimi dalla vincitrice. Un podio sfumato per pochi centesimi per la bergamasca, che ha perso molto nel primo tratto e poi anche nel finale. Quinta posizione, invece, per Federica(+0.51) cheil duello a distanza con Lara Gut-, oggi solamente dodicesima,ndo ancora in classifica generale e consolidando il suo primo posto.