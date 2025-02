Ilrestodelcarlino.it - ’Hub urbano’ dell’esagono: "Potrebbe dare ossigeno con risorse regionali"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Creare unper il centro storico di Reggio. Ovvero uno strumento disciplinato dalla legge Regionale 15/2023, che, eeconomiche, all’esagono. Per poterlo costituire però occorre l’adesione di imprese, associazioni, comitati e altri soggetti, che potranno farlo mediante una "manifestazione di interesse", in partenariato col Comune, fondamentale. La medesima sarà disponibile da oggi, e sino al 15 marzo, sul sito istituzionale del Comune. Da piazza Prampolini viene poi precisato che solo i soggetti aderenti potranno concorrere ai finanziamenti previsti dalla citata legge 15. Al fine diattuazione a uno strumento che l’amministrazione ritiene importante per la "valorizzazione in termini economici, sociali, culturali e di attrattività" della città storica, la giunta guidata dal sindaco Massari ha già deliberato alcuni atti fondamentali per avviare il percorso di costituzione dell, ovvero: la perimetrazione delldel centro storico, ossia la definizione dell’area di 1,2 chilometri quadrati interna ai viali di circonvallazione e l’avviso della predetta manifestazione di interesse.