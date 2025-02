Oasport.it - Hockey ghiaccio: nella prima serata dei Preplayoff di Alps League fa festa solo Merano

Il primo atto dei2024-205 dell’si apre in maniera agrodolce nel per le squadre italiane impegnate sulgara -1 delle serie eliminatorie: due sconfitte e una vittoria.In trasferta, il Gherdeina cede 3-1 al Bregenzerwald: austriaci dominanti sin dalle prime battute, con le reti di Pöschmann e Lipsbergs. Nel secondo periodo Wernicke chiude i conti, con gli ospiti che segnano il gol della bandiera nel finale grazie a Laitinen.Vengono superati in casa 2-4 dall’HK RST Pellet Celje, i Vipiteno Broncos: al vantaggio interno di Niccolai, gli sloveni reagiscono infilando tre gol consecutivi con Mintautiskis, Panasenko e Tsarkovskyi. Poi il momenteaneo 2-3 di Livingston nel secondo segmento di gara, per riaprire parzialmente i conti. Negli ultimi venti minuti pero, la zampata decisiva ancora di Livingston che chiude i conti.