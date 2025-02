Quotidiano.net - ’Ho paura torero’. Un cult. Politicissimo e di successo

Un. Scritto nel 2001 da Pedro Lemebel, attivista queer cileno. Portato con molto (molto) coraggio in scena al ’Piccolo’. E diventato uno dei grandi successi della scorsa stagione. Se si pensa che oltre 12.500 spettatori sono passati in via Rovello a vedere ’Hodel direttore Claudio Longhi. Il suo ritorno alla regia. Dopo essere stato a lungo in mille faccende affaccendato. Quasi scontata quindi la ripresa, dall’8 marzo di nuovo sul palcoscenico del Grassi. Con la prima rappresentazione dedicata a Luca Ronconi, di cui quest’anno cade il decennale della morte. Il Maestro. Di cui Longhi è stato a lungo collaboratore. Torna dunque la Fata dell’Angolo interpretata da Lino Guanciale (nella foto durante una rappresentazione), che in tanti ha fatto innamorare. Compreso Carlos, studente militante che combatte la dittatura di Pinochet.