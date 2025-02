Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto una figura di m***a”: Olly racconta l’aneddoto della serata con Emma Marrone

Nel mondomusica non è così raro trovare rapporti sinceri tra colleghi.edsono un esempio: “Lei è praticamente una sorella maggiore” ha spiegato il fresco vincitore di Sanremo ai microfoni di Radio Zeta. Lo scorso anno i due hanno unito le forze anche per un singolo estivo, Ho voglia di te, e qualche mese più tardi il giovane cantautore è stato ospitepopstar salentina in un concerto al Forum di Assago, a Milano. A proposito di quella seraha svelato un aneddoto: “Hounadi. Ero gasato come se fossi in un club, ho tolto una cuffia e c’era un rimbombo folle, credo di aver sbagliato mezza strofa, ma completamente sbagliata”. Sicuramenteavrà modo di rifarsi ben presto su quel palco, considerato il successo post Sanremo che ha giàsì che i due concerti annunciati all’Ippodromo Snai di San Siro per settembre siano sold out.