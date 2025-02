Heretic | cosa c’è di vero nella disputa su Creep dei Radiohead?

Leggi su Cinefilos.it

c’è disu “” dei?Attenzione: questo articolo contiene spoiler suIl principale antagonista di(qui la nostra recensione) è il diabolicamente affascinante signor Reed (Hugh Grant). Ossessionato dalla teologia e desideroso di scoprire qual è la verità dietro tutte le religioni, mette alla prova le donne principali di, Sister Paxton (Chloe East) e Sister Barnes (Sophie Thatcher). Dopo aver invitato le donne mormoni a casa sua, le due non possono andarsene a meno che non si divertano con le lezioni e i test religiosi del signor Reed.Una teoria proposta dal signor Reed è che tutte le religioni sono una ripetizioni l’una dell’altra, il che significa che sono alla radice uguali. Per dimostrare il suo punto, il signor Reed fa alcuni paragoni con altri esempi di media o giochi popolari che remixano i loro predecessori.