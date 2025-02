Dilei.it - Harry e Meghan Markle, il grande annuncio per evitare l’ennesimo fallimento

With love,è lo show diatteso su Netflix il 4 marzo, dopo che l’uscita è stata rimandata a seguito degli incendi che hanno devastato Los Angeles. Ma circolano già voci di flop, come chi reputa la Duchessa del Sussex un filo “antipatica”. Ed ecco che, perhanno fatto unal loro staff: c’è una nuova responsabile della comunicazione. Ed èfan di. Kate Middleton. Ma procediamo per punti.assumono Meredith Maines come responsabile della comunicazioneA riferire e confermare l’dial loro staff è stato Axios: uncambiamento – necessario, del resto – in vista del nuovo show di Netflix e di tutti i progetti futuri, che devono essere curati conattenzione, considerando che la popolarità del Duca e della Duchessa del Sussex è praticamente ai minimi storici.