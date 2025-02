Quotidiano.net - Hamas sollecita Israele a rispettare l'accordo e liberare gli ostaggi

Leggi su Quotidiano.net

In seguito ai colloqui in Egitto,ha rilasciato una dichiarazione affermando di essere impegnata ad attuare l'"in tutte le sue fasi e in tutti i suoi dettagli". "Invitiamo la comunità internazionale a esercitare pressione suaffinché rispetti pienamente l'e a entrare immediatamente nella seconda fase, senza ritardi o elusioni", ha aggiunto l'organizzazione fondamentalista. Da ieri sono in corso al Cairo le trattative per la prosecuzione dell'sulla tregua e il rilascio deglitra. Fonti egiziane riferiscono chenon è d'a estendere la prima fase dell'intesa e vuole passare subito alla seconda parte. L'obiettivo israeliano invece, come emerge da giorni anche dai colloqui negli Usa tra l'inviato del premier Netanyahu Ron Dermer e il segretario di Stato Steve Witkoff, è quello di arrivare alla liberazione di altrigià domani ed estendere la fase A di altri 42 giorni.