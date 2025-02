Ilfoglio.it - Hamas ha fatto ballare tutti. Uno studio rivela che la carestia era una menzogna

Leggi su Ilfoglio.it

Tenuto in ostaggio sotto Gaza per 500 giorni, Or Levy, privato della luce del sole, incapace di stare in piedi, guardava, affamato, mentre i suoi rapitori mangiavano il cibo che gli veniva negato. . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti