Lanotiziagiornale.it - Hamas e Israele riprendono i negoziati di pace per Gaza. Ma Netanyahu mette le mani avanti e ordina all’esercito di prepararsi alla guerra

Leggi su Lanotiziagiornale.it

al Cairo per salvare la fragile tregua asarebbero dovuti iniziare lo scorso 3 febbraio, ma sono ufficialmente partiti soltanto ieri. Questo ritardo da solo basta a far capire quanto l’accordo di cessate il fuoco, con la prima fase del patto trache si conclude oggi, sia letteralmente appeso a un filo.Secondo fonti dell’amministrazione del presidente Abdel Fattah al-Sisi, “le parti interessate”, coadiuvate dai mediatori egiziani, qatarioti e statunitensi, “hanno avviato intense discussioni per definire le prossime fasi dell’accordo di tregua, nel mezzo di sforzi in corso per garantire l’attuazione delle intese già concordate”, che dovrebbero portare, almeno sulla carta, a unadefinitiva nell’area.Tuttavia, al di là delle dichiarazioni ufficiali, permangono forti divergenze tra le richieste die quelle del primo ministro israeliano Benjamin