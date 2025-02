Dilei.it - Hai mille interessi e non sai che università scegliere? Con questi corsi di laurea interdisciplinari puoi fare tutto

l’può essere un vero dilemma, sopratper chi non ha un’unica passione madiversi.Se da una parte c’è chi ha le idee chiare fin da subito, dall’altra ci sono ragazze e ragazzi che si sentono soffocati dall’idea di dover selezionare un solo percorso di studi, come seil loro futuro fosse già scritto prima ancora di iniziare. E se invece fosse possibile unire più passioni in un unico corso di?Negli ultimi anni, moltestanno rivoluzionando l’offerta formativa con per, pensati proprio per chi non vuole limitarsi a un solo ambito di studio. La buona notizia è che non serve piùtra scienza e arte, tra tecnologia e umanistica, tra numeri e creatività: oggi è possibile combinare diverse discipline per costruire un profilo professionale unico e versatile.