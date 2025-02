Thesocialpost.it - Hacker russi contro Mattarella: in tilt il sito del Quirinale

Da questa mattina, il portale della Presidenza della Repubblica è rallentato, mentre ildel Consiglio Superiore della Magistratura risulta irraggiungibile. Problemi simili sono stati registrati anche per ildella sezione romana di Fratelli d'Italia, per Poste Italiane e per i portali di alcuni Comuni, tra cui quelli di Pescara, Doues (Aosta) e Bionaz (Aosta). Per il dodicesimo giorno consecutivo, i tecnici sono costretti a intervenire a posteriori, quando i server sono già sovraccarichi a causa di un volume eccessivo di richieste che manda i siti in crash. Secondo il rapporto di Radware, i cyberattacchi di questo tipo sono particolarmente difficili da individuare e contenere in tempo, e gli attivisti del gruppo NoName057 sembrano essere esperti in queste operazioni.