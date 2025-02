Dayitalianews.com - Ha un nome il pirata della strada responsabile della morte del 57enne Francesco Scaramella, centrato in pieno mentre attraversava la strada. La tragedia il 27 Febbraio al Salario, Roma

Dopo un’indagine lampo, gli agentiPolizia Locale diCapitale hanno individuato il conducentedell’investimento mortale avvenuto nella serata di giovedì 27in via Monte Cervialto, nel quartiere Nuovo. La vittima,, un barbiere di 57 anni, è stato travoltolae scaraventato a diversi metri di distanza, perdendo la vita sul colpo.Grazie alle testimonianze raccolte e ai detriti lasciati sulla carreggiata dal veicolo in fuga, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire al SUV nero, una Range Rover, ritrovata poco lontano dal luogo.L’autore identificato e denunciato per omicidioleL’inchiesta, condotta dal II Gruppo ParioliPolizia Locale, ha permesso di identificare il: si tratta di un uomo italiano di 39 anni, che dopo l’incidente si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla vittima.