Guè il rapper pronto per l’European Tour Ma spunta una data speciale a Sharm El Sheikh | Per la prima volta live nel deserto

Milano, 28 febbraio 2025 – Reduce dal Festival di Sanremo 2025, dove era in gara insieme a Tormento e Joshua con la canzone ‘La mia parola’ di Shablo, Guè èa partire per un Europeanmolto atteso. Dieci date che vedranno la leggenda del rap sui palchi di Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Irlanda, Svizzera e Olanda, tra marzo e aprile. Subito dopo, a maggio, l’artista milanese si esibirà nei palazzetti italiani: unaal Forum di Assago è ansold out in poche ore. E, con l’estate, sarànei principali festival e arene all’aperto con nove date de La Vibe Summer2025. Ma non è finita, in tutto questo, Gué si prepara ad invadereElcon unesclusivo presso The Desert Arena il prossimo 24 aprile. Si tratta dell’unicaextraeuropea del suo Worldwidee promette un’esperienza unica nel cuore deldel Sinai.