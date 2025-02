Ilgiorno.it - Guasti e attese. I medici di base: rete non idonea

Leggi su Ilgiorno.it

Il messaggio sul monitor del computer non lascia adito a speranza: "Si è verificato un problema con il server". Nel frattempo, dal Siss, Sistema informativo socio sanitario, arriva l’avviso: "A causa di un problema generalizzato attualmente in analisi da parte dei nostri sistemisti, riscontriamo lentezza in erogazione servizi Apimanager. Sarà nostra cura avvisarvi appena i servizi verranno ripristinati". Dall’Inps: "Si è verificato un errore durante l’elaborazione della richiesta. Riprovare in un secondo momento, se il problema persiste contattare il Contact Center dell’Inps". Alla porta e al telefono, però, i pazienti premono, le segrie sono in burnout e l’opinione pubblica mugugna per la sanità che non funziona per colpa difannulloni. Cronache di ordinaria quotidianità dallo studio deidina generale, nel caso specifico di Angelo Rossi, medico a Leno nonché segretario di Fimmg Brescia.