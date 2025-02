Juventusnews24.com - Guardalà sicuro: «La Juve aveva le potenzialità per lottare per lo Scudetto. Ecco cos’è mancato ai bianconeri»

A Sky Sport, Giovanni Guardalà ha commentato la stagione della Juve in Serie A. Le sue parole.

GUARDALA' – «Il calcolo è semplice, con 3 o 4 punti in più oggi la Juventus sarebbe in lotta per lo Scudetto con le prime tre. Ma quei punti li ha persi per strada in partite che avrebbe potuto tranquillamente vincere. La squadra ha pareggiato tante partite che sembrava indirizzata a vincere e con squadre sicuramente inferiori. Questo ci dice che le potenzialità per stare al vertice della classifica la Juventus le ha. A mancare sono personalità e mentalità».