Romatoday.it - Gualtieri al mercato di Ponte Milvio. Consegnate le chiavi per l’apertura di 18 box

Leggi su Romatoday.it

Ildiè pronto per la completa rinascita. Il sindaco di Roma, Roberto, ha partecipato alla consegna simbolica delleagli operatori che hanno vinto il bando e che a breve apriranno i loro box in via Riano. In tutto 18 nuove attività che si aggiungeranno a.