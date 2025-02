Game-experience.it - GTA 6, DJ Khaled sarà il conduttore di una stazione radiofonica personale?

Leggi su Game-experience.it

Un nuovo rumor sta facendo discutere la community di Grand Theft Auto: DJpotrebbe entrare a far parte di GTA 6 comedi unaradio. Secondo quanto riportato dall’insider TheGhostOfHope su X, il celebre produttore musicale non solo presenterebbe la sua emittente all’interno del gioco, ma vi includerebbe anche alcuni dei suoi brani più iconici, contribuendo così alla colonna sonora del titolo.Ricordiamo che le stazioni radio sono sempre state un elemento distintivo della serie GTA, grazie alla loro varietà musicale e alla partecipazione di celebrità come speaker. E proprio per questo motivo, l’eventuale presenza di DJcontinuerebbe questa tradizione, offrendo ai giocatori una nuova esperienza musicale mentre esplorano Vice City. Il rumor suggerisce inoltre che Rockstar Games potrebbe includere anche altri artisti reali con stazioni radio dedicate, aumentando ulteriormente la diversità sonora del gioco.