Gruppo di 8 operai sale su una gru a San Donato Milanese: "Non ci pagano da mesi, ora basta"

SanMilanse – Doposenza stipendio, venerdì mattina ottohanno deciso di protestarendo sulla gru di un grande cantiere edile a San. I lavoratori, dalla cima del macchinario, hanno domandato a gran voce di essere pagati dalla ditta subappaltatrice che li ha assunti. Nel cantiere, sito in via Fabiani 5, sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e, a scopo preventivo, i mezzi del 118. Nella mattinata, due deglisi sono spostati dalla gru al tetto di un edificio in costruzione e sono stati fatti scendere dai militari, ma la protesta è continuata e le forze dell’ordine stanno cercando di negoziare con loro e i datori di lavoro.