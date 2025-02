Quotidiano.net - Grid, un canto di libertà. "Il Sic mi ha ispirato. La genuinità vera di Bez»

Leggi su Quotidiano.net

Il mondo della MotoGp è pieno di “Beautiful things”. Cose belle. Come la canzone di Benson Boone, che "è un po’ pop, ma anche rock". "Pop nel senso di moderna, simile - anche mediaticamente - alla Formula 1 e rock perché dev’esserci sempre uno spirito di". Benvenuti nel mondo di Fabiana Mattuzzi, cantautrice, influencer e appassionata di motori, tanto da aver scelto come nome d’arte proprio. E di aver scelto, per raccontare in una canzone il bisogno di risollevarsi con grinta e coraggio quando la vita prende una brutta piega, il titolo “Nac nac”. Che nello slang sportivo vuol dire impennare. Del resto, Fabiana è cresciuta circondata dai motori. "L’azienda di famiglia è nel ramo dei trasporti, quattro ruote pesanti – racconta –. E poi papà faceva gare in salita". Camion, auto da rally, ma quando sono arrivate le moto? "Avevo 15 anni e ad un evento ho avuto la fortuna di incontrare Paolo, il papà di Marco Simoncelli.