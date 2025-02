Lapresse.it - Grecia, scontri ad Atene durante manifestazione per l’anniversario del disastro ferroviario

Momenti di tensione nel centro dilain occasione del secondo anniversario deldel 28 febbraio del 2023. Secondo i media greci, alcuni manifestanti incappucciati, dirigendosi verso l’esterno del Parlamento, avrebbero lanciato delle molotov. La polizia sta cercando di allontanare i manifestanti. 2 anni fa ila TempeEra il 28 febbraio del 2023, quando vicino Tempe ci fu uno scontro frontale fra un treno passeggeri e un treno merci in cui morirono 57 persone. Il treno passeggeri, sul quale viaggiavano molti studenti universitari, era stato erroneamente indirizzato sullo stesso binario di un treno merci in arrivo. Parenti delle vittime, sindacati e studenti si sono mobilitati in 300 città ine all’estero; migliaia di persone si sono raccolte davanti al Parlamento ade uno sciopero generale sta bloccando voli, treni e traghetti, interrompendo i servizi e le attività commerciali.