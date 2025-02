Grecia esplode la protesta contro il governo Guerriglia in piazza dopo la manifestazione | 40 arresti e decine di feriti – Foto e video

Leggi su Open.online

Alta tensione per le strade della. Quelle che dovevano essere proteste dure ma pacifiche si sono trasformate oggi in saperto tra manifestanti incappucciati e polizia in assetto antisommossa. Centinaia di migliaia di persone, ad Atene e nelle principali città greche, erano scese inper ricordare il secondo anniversario del gravissimo incidente ferroviario del 28 febbraio 2023, in cui 57 persone persero la vita. E per il quale il popolo greco chiede ancora giustizia. InSyntagma, dove ha sede il Parlamento ellenico, un piccolo gruppo di individui ha iniziato a lanciare bombe incendiariele forze dell’ordine lì presenti. In pochi minuti il terreno si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia: molotov, bidoni incendiati e sassaiolemanganellate, granate stordenti e lacrimogeni.