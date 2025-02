Anticipazionitv.it - Grave divieto per Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: le condizioni del Tribunale del Riesame

Leggi su Anticipazionitv.it

Ildeldi Milano ha stabilito undi avvicinamento per, imponendo una distanza minima di 500 metri dalla sua ex compagnae dalla loro figlia Celine Blue. Inoltre,non potrà comunicare con la figlia in presenza della madre. Questa decisione segue il ricorso della Procura dopo la precedente scarcerazione del deejay, accusato di stalking. Tuttavia, il provvedimento è attualmente sospeso per consentire adi presentare ricorso in Cassazione. Scopriamo nel dettaglio la delicata situazione.La decisione deldelIldeldi Milano ha accolto il ricorso della Procura, imponendo aundi avvicinamento a meno di 500 metri dalla ex compagnae dalla loro figlia Celine Blue.