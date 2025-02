Ilgiorno.it - Grandi imprese al Ghisallo con gli ex big del ciclismo

Riapre dopo la pausa invernale il Museo delMadonna delche a partire da domani (sabato 1 marzo) tornerà a mostrare le sue collezioni di biciclette, maglie e cimeli dei campioni. Per l’occasione ospiti al, dove sono stati tante volte protagonisti, due campioni del calibro di Gianni Bugno e Claudio Chiappucci che alle 16.30 si racconteranno rispondendo alle domande di Beppe Conti, giornalista e autore del libro “Ledi“. Insieme a loro anche Marco Giovannetti, campione olimpico nella cronometro a squadre nel 1984 e vincitore della Vuelta di Spagna nel 1990 (per l’occasione bici e maglia amarillo saranno donate al museo), e Marino Vigna vincitore dell’oro olimpico nell’inseguimento a squadre ai Giochi di Roma del 1960 e scopritore di tanti talenti in qualità di commissario tecnico per la pista professionisti e presidente della commissione tecnica della Lega