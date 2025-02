Lanazione.it - Grande Partecipazione alla Raccolta Firme per il Referendum sulla Sanità a Montevarchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 febbraio 2025 –per ilIl Sindaco: “I cittadini hanno diritto ad unache funzioni. Le tre mega Asl hanno fallito” Una straordinaria affluenza di cittadini ha caratterizzato ladiper ilconsultivoregionale, svolta questa mattina al mercato di. Un numero inaspettato di persone si sono presentate al gazebo allestito in Piazza Marchesi, voluto dal Sindaco, a conferma del forte interesse per l’obiettivo espresso chiaramente dal quesito: "Siete favorevolirevisione delle tre mega Asl?". Presentedelleil sindaco Silvia Chiassai Martini, che dal 2015 è in prima linea per questa battaglia, a cui hanno partecipato anche il consigliere comunale Giacomo Brandi, la coordinatrice della Lega Valdarno Gemma Peri e il rappresentante del Comitato di Podere Rota Andrea Battinelli.