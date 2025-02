Isaechia.it - Grande Fratello, trentacinquesima puntata: eliminata Amanda, rottura tra Shaila e Lorenzo. I nominati sono…

Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre in postazione social Rebecca Staffelli. Signorini ha aperto la serata chiudendo il televoto e affrontando il tema del mancato accesso in finale di Helena, scatenando discussioni tra i concorrenti. Chiara è stata accusata di aver fatto un commento ambiguo, mentre Zeudi e Helena hanno avuto uno scontro verbale.Cesara ha incoraggiato Helena a rimanere se stessa, mentre Beatrice ha contestato la sua permanenza nel gioco. Il dibattito è proseguito con Alfonso che ha difeso Helena dalle critiche.Uno degli argomenti centrali della serata è stata la fine della relazione tra. In Confessionale,ha dichiarato che la loro storia era terminata, trovando d’accordo il conduttore, che ha definito il loro rapporto “malato”.