Isaechia.it - Grande Fratello, svelata la data della finale: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata del reality

Dopo oltre cinque lunghissimi nonché estenuanti mesi, ieri sera Alfonso Signorini ha finalmente annunciato ladi questa edizione deldelshow di Canale 5inil 31 marzo!Le parole del conduttore:Adesso lo possiamo dire,inil 31 marzo, che è lunedì.Ancora un altro mese di pazienza e coraggio e finalmente le luci nella Casa delshow, un tempo amato, oggi poco sopportato, a giudicare anche dagli Auditel delle ultime edizioni, si spegneranno.Chi vincerà? Attualmente sono già approdati inLorenzo Spolverato, il concorrente più discusso del, anche ieri sera protagonista di un’altra ramanzina per il suo comportamento eccessivo e fin troppo sopra le righe, e Jessica Morlacchi, la cantante rientrata in gioco dopo aver abbandonato la Casa per via del ‘famoso televoto’ d’ufficio dopo il bollitore gate che la vedeva coinvolta insieme a Helena Prestes.