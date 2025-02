Sbircialanotizia.it - Grande Fratello sotto attacco: esplodono le polemiche dopo l’uscita di Amanda Lecciso

Leggi su Sbircialanotizia.it

Succede tutto in modo fulmineo, quasi brutale e la tensione aleggia nell’aria come un temporale imminente., che fino a poche ore prima sembrava avviata a superare anche l’ennesimo ostacolo, è uscita dalla Casa in seguito al verdetto del televoto. In molti, voi compresi, vi starete domandando che cosa abbia scatenato un simile pandemonio . L'articololediè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.