Grande Fratello: l'opinione di Isa sulla trentacinquesima puntata

Ci sono decine di ragioni per le quali ilè, ormai da qualche anno, un format in caduta libera, e molte di queste ragioni le abbiamo dette e ripetute fino allo sfinimento in questi mesi.Ma se io dovessi parlare del fallimento (di ascolti, di appeal sul pubblico e via discorrendo) di QUESTA edizione nello specifico, penso che riuscirei perfettamente a descriverlo mostrando l’immagine di Lorenzo Spolverato.Lorenzo Spolverato protagonista assoluto, e PRIMO FINALISTA, è l’immagine che, in assoluto, per me meglio rappresenta questa edizione.E, vi dirò, io spero pure che a questo punto lui vinca , perché penso che sia così, ESATTAMENTE COSì, che questa annata merita di essere fotografata.Con la vittoria di Lorenzo. Niente la rappresenterebbe meglio.Un concorrente che già nelle prime settimane si distingueva per il modo in cui parlava dei rapporti con le donne ( “non volevo che la mia fidanzata fosse troppo felice“, “l’amore tossico è comunque amore“), che ha inanellato tutta una serie di episodi collerici (vi lascio QUI questo video, risalente a diversi mesi fa in cui, arrabbiato, mette persino le mani addosso ad Helena, episodio che per me già SINGOLARMENTE valeva l’espulsione diretta) e che, nonostante tutto, il programma ha sempre innalzato, giustificato e reso protagonista.