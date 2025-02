Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle del 27 febbraio: Shailenzo che tempismo (0) Luzzi di parte (3)

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 272025 del, definendo lo stesso show televisivo come folle visto che, ancora una volta, in pochi giorni è successo di tutto nella casa più spiata d’Italia. Infatti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di lasciarsi, dopo una lite accesa, e anche tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma gli animi sono ancora tesi.Beatricedi. Voto: 3Nell’ultima puntata delnon sono mancati gli scontri e i confronti accesi tra i diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. Helena Prestes, nell’episodio precedente del reality show, si è vista soffiare il posto da finalista dell’edizione da Jessica Morlacchi e questo l’ha fatto cadere in alcuni giorni di sconforto.Ma alcune sue coinquiline sono sembrate piuttosto felici di quanto è accaduto, tanto che Alfonso Signorini ha definito le loro dichiarazioni come dure.