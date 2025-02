Isaechia.it - Grande Fratello, la produzione concede ad alcuni inquilini “un’altra giornata particolare”: ecco a chi

Poco faconcorrenti delhanno lasciato temporaneamente la Casa più spiata d’Italia.Gli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo la trentacinquesima puntata del, hanno concesso adun privilegio. Dopo circa sei mesi dall’inizio del programma, Helena Prestes, Javier Martinez, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Luca Giglioli, Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma e Stefania Orlando hanno ricevuto un regalo. Come già accaduto lo scorso 11 febbraio, glitrascorreranno una. Per qualche ora, potranno uscire dal loft e godersi il privilegio riservato loro dalla. Al momento non sappiamo in cosa consisterà ma potrebbe trattarsi didi relax da vivere in una destinazione misteriosa.