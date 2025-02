361magazine.com - Grande Fratello, la domanda di Signorini per Lorenzo. L’opinionista irrompe: “Avete stufato tutti”

Leggi su 361magazine.com

e Shaila: è davvero un addio? La ballerina ascolta le esternazioni del suo fidanzato, scattano scintille in diretta, nei giorni scorsi Shaila ehanno affrontato una nuova crisi. I due sembrano essere arrivati ad un bivio. La coppia sta per esplodere prima della finale del reality show? Il conduttore nel corso della diretta insieme ai due concorrenti prova a ripercorrere cosa è accaduto in questi nuovi giorni in Casa.Leggi anche Diretta, giovedì 27 febbraio: decisioni e colpi di scenaLadel conduttore“Ti faccio una. Non è che con questa telenovela hai trovato il modo di riappropriarti di tutte le clip del GF?” chiede il conduttore. “No Alfonso, assolutamente no” replica. “Magari ve lo siete detti sotto al piumone?” chiede ancora