Grande Fratello ieri sera | eliminato nominati e l' ira di Signorini | Perché dici questa scemenza?

Milano, 27 febbraio 2025 – E' successo un po' di tutto nella puntata deldi giovedì 27 febbraio. Un'eliminazione, nuovie tante discussioni. Oltre all'annuncio della fine ufficiale - chissà per quanto - della relazione fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una puntata nella quale fra i protagonisti assoluti sono emersi il conduttore Alfonsoe l'opinionista Beatrice Luzzi. Interessante, visto il numero notevole di concorrenti ancora in gara all'interno del reality show. "Prendi per i fondelli il pubblico,? In quel momento non hai collegato il cervello alla bocca" tuona Alfonsocontro Chiara Cainelli. La quale è stata redarguita dal conduttore per una sua frase del tutto infelice: "Le regine finiscono impiccate". Secondo la concorrente, la frase non sarebbe stata riferita ad Helena Prestes.