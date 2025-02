Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 27 febbraio 2025 | Video Mediaset

ondel 2735a puntataDurante la trentacinquesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Jessica vota Maria Teresa;Lorenzo nomina Helena;Federico vota Mattia: “vorrei essere io uno dei nuovi arrivati ad arrivare più lontano“;Maria Teresa nomina Chiara: “ho un ottimo rapporto con lei, ma la voto perchè da quando è andato via Alfonso si è spento qualcosina“;Giglio vota Stefania Orlando: “voglio circondarmi di persone che vogliono combattere fino alla fine“;Helena nomina Chiara;Shaila vota Helena: “non mi piace questo accanimento nei confronti di Zeudi e poi penso che non ti metti mai in discussione“;Tommaso nomina Maria Teresa;Mattia vota Chiara;Zeudi nomina Helena: “non mi sarei mai aspettato di nominarla: le vorrei ricordare che non sono un riflessotua luce“;Javier vota Chiara;Chiara nomina Mattia;Mariavittoria vota Maria Teresa;Stefania Orlando nomina Chiara.