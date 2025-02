Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena e Zeudi sempre più lontane: nuovo scontro nella casa | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuove scintilledeltra. Da amiche a nemiche: cosa è successo questa volta?da amiche a nemiche“Sono sconcertata e delusa da, ancora una volta ha tirato frasi sul mio personale. Ha detto più volte che non mi piacciono le donne e poi ha ritrattato, lei per fare meglio ha fatto peggio dicendo che competo con le donne. Le difficoltà le hoavute con la figura maschile perchè ho avuto una mancanza” – diceparlando dile due oramai sono arrivate ai ferri corti con la modella brasiliana che commenta: ” io parlo di quello che ho visto, la tua confusione. Mi hai presa in giro, io do solo la mia opinione. Hai parlato male di me, sei contraddittoria”. A peggiorare le cose anche il commento di Javier che ammette che c’è stato un triangolo tra loro, confermando il suo interesse verso