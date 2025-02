361magazine.com - Grande Fratello, Helena e Zeudi ai ferri corti: scintille durante la pubblicità

Leggi su 361magazine.com

ai: volanoin Casa tra le due donne, cos’è accadutolasi ritrovano faccia a faccia nel corso della puntata. La Prestes ascoltando le ultime dichiarazioni dell’ex Miss Italia ha aggiunto: “Tu non sei amica delle donne. Io parlo di te come donna”.replica: “Ha messo in discussione la mia persona. Per me, la delusione piùsi chiama”.Leggi anche, la domanda di Signorini per Lorenzo. L’opinionista irrompe: “Avete stufato tutti”Cosa è accadutolaL’ex Miss Italia continua: “Sono delusa daperché ha tirato fuori delle frase sul mio personale. Non puoi mettere in discussione la sessualità di una persona”.replica: “Io non scredito nessuno”.