"Grande Fratello", chi è stato eliminato ieri sera: il verdetto "spietato"

News tv. "Grande Fratello", chi è stato eliminato ieri sera: il verdetto "spietato" – Giovedì 27 febbraio 2025, in primata su Canale 5, è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio, come al solito, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli ha raccolto i commenti dei telespettatori. Chi ha abbandonato il gioco tra Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi? A sfidarsi al televoto nel corso della puntata del Grande Fratello sono state cinque concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Ad avere la peggio è stata Amanda Lecciso, che è stata eliminata.