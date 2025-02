361magazine.com - Grande Fratello, Amanda è stata eliminata: la reazione dei gieffini

Leggi su 361magazine.com

Lecciso abbandona la Casa: la decisione del pubblico, ladei coinquiliniLecciso dopo ben cinque mesi di avventura èdal gioco. Questa settimanasi trovava in Nomination insieme a Maria Teresa, Chiara, Zeudi ed Helena. Il pubblico ha deciso di eliminare dal reality show la coinquilina che èspessissimo al televoto ma nonostante tutto i fan l’hanno supportata dal primo giorno.Leggi anche, Helena e Zeudi ai ferri corti: scintille durante la pubblicitàLadella Casanel momento in cui ha scoperto di esseredal gioco ha dichiarato: “Alfonso arrivo in studio da te, vengo da te. A tra poco”. Nel corso della diretta, la concorrente èattaccata da diversi inquilini dopo la decisione della scorsa puntata nel scegliere Stefania Orlando da candidare alla finale anzichè Mariavittoria.