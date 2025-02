361magazine.com - Grande Fratello, Alfonso e il dolce gesto social per Chiara

si salva al televoto: suiD’Apice si espone e sostiene la sua fidanzata. IlD’Apice è stato eliminato dal gioco poche settimane fa. Ieri sera nel corso della nuova puntataè riuscita a battere Amanda al televoto restando in Casa. L’ex gieffino continua a sostenere e supportare la sua amata fidanzata in attesa di poterla riabbracciare fuori dal reality show e lontani dalle telecamere.anche questa settimana si trova in Nomination ma questa volta con Helena, Maria Teresa, Mattia e Zeudi. Chi sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare la Casa?riuscirà a conquistarsi un posto tra i finalisti durante la finale che si terrà lunedì 31 marzo?Leggi anche Milly Carlucci torna a maggio su RaiUno con un varietà pre-‘Ballando con le Stelle’Le parole dell’ex gieffino rivolte alla suaNelle ultime oreha condiviso tra le sue stories Instagram un video di ieri sera dove ha aggiunto due parole: “Mi avete conosciuto per il mio essere spigliato per la mia risposta pronta tante volte TROPPO pronta.