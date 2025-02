Tutto.tv - Grande Fratello 18, trentacinquesima puntata: eliminato, nomination, ex coppia

Il reality show di punta di Canale 5 si avvicina sempre più alla sua fase finale, ma continua a riservare numerosi colpi di scena ai telespettatori. Nel corso delladelandata in onda giovedì, un altro concorrente è stato.Allo stesso tempo, il pubblico ha assistito alla reale crisi di una delle coppie più amate. In questo quadro si sono aggiunti degli scontri diretti che hanno lasciato l’amaro in bocca. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto. GF 18,: Helena in crisiUna prima parentesi si è aperta su Helena Prestes, che nella precedenteha avuto insieme a Stefania, Amanda e Jessica la possibilità di diventare finalista. Il voto del pubblico è ricaduto però sulla cantante, una scelta che ha fortemente turbato la modella.