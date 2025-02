Puntomagazine.it - Grand Prix Kinder Joy of Moving di fioretto a squadre – Riecco la scherma al PalaUnisa di Baronissi

: 308 Under 14 in gara nel weekend organizzato dal ClubSalerno– Sarà, presso il Palazzetto dello Sport dell’Università degli Studi di Salerno, a ospitare ilJoy di. Saranno 308 i fiorettisti Under 14 in pedana sabato 1 e domenica 2 marzo nella struttura che fu location di tanti successi dellaazzurra alle Universiadi 2019, con organizzazione affidata all’esperienza del ClubSalerno.La due giorni di assalti sarà aperta dalla competizione Maschietti/Giovanissimi, al via alle ore 9, mentre alle 12 scatterà la prova Ragazze/Allieve.Due anche le gare domenicali: si parte con i Ragazzi/Allievi alle ore 9, il weekend disi chiuderà poi con le Bambine/Giovanissime che inizieranno alle ore 9.