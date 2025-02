Teleclubitalia.it - Gragnano, truffa anziana 92enne e compra casa da 280mila euro

Leggi su Teleclubitalia.it

Unaai danni di un’di 92 anni è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 678.800 euro. Sette persone sono indagate a vario titolo per circonvenzione di persone incapaci, ricettazione, autoriciclaggio e falso ideologico in atto .L'articolodaTeleclubitalia.