Dday.it - GPT-4.5 è il modello linguistico più grande, preciso ed "empatico" di OpenAI, ma costa uno sproposito

Leggi su Dday.it

Per ora è in preview per gliutenti Pro, ma la prossima settimana arriva per Plus e Team. È un “base” che aumenta la precisione nelle risposte diminuendo le allucinazioni. Le APIno 30 volte di più GPT-4o.