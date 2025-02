Lapresse.it - Gp Thailandia, i fratelli Marquez davanti a tutti nelle pre-qualifiche

Alex, in sella alla Ducati Gresini, ha firmato il miglior tempo assolutopre-del Gp di, primo appuntamento stagionale del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo si conferma dopo gli ottimi test invernali sulla sua Ducati GP24, e con il tempo di 1’29?020 ha preceduto di 52 millesimi il fratello maggiore Marc, in sella alla Ducati GP25 del team factory. Terza posizione a 242 millesimi per l’iberico Pedro Acosta con la Ktm ufficiale.Accedono in Q2 Marco Bezzecchi (quarto a 0.247 con l’Aprilia) e Franco Morbidelli (quinto a 0.286 con la Ducati GP24). Fuori dal Q2 il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia, 13° a sette decimi dalla testa, complice anche bandiere gialle e traffico negli ultimi minuti della sessione mentre stava cercando di completare il time-attack.