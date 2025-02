Iltempo.it - "Governo solido nonostante il contesto difficile". L'analisi di Fazzolari da Vespa

«Ilè solidissimo, con 2 anni e 4 mesi è il sestodella storia repubblicana. L'attualeè solidissimo» anche perché «sono in grande salute tutti i partiti di maggioranza, il che vuol dire che il consenso continua a salireun. Ilnon ha fatto politiche di bonus e spesa facile ma ha fatto una politica seria e che, in linea teorica, avrebbe dovuto pagare qualcosa in termini di consenso». L'afferma Giovanbattista, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'attuazione del programma dinelMeloni, intervenendo al "Forum Masseria" in corso a Saturnia.ha affrontato anche i temi di politica estera. «I rapporti tra Italia e Stati Uniti sono ottimi a prescindere da chi governa.