Gosens dà la vittoria alla Fiorentina: Lecce KO! Un rigore sul palo

Laha battuto 1-0 ilal Franchi, grazie al gol di Robin. Pure unsbagliato per la Viola, stampatosi sul.DI MISURA – La sfida traapre la ventisettesima giornata di campionato, che vedrà due grandissime sfide tra domani (la più bella e importante) e domenica: ossia Napoli-Inter per la corsa scudetto e Milan-Lazio per la corsaChampions League. I viola sono reduci da tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata sul campo del Verona. Quanto aldi Marco Giampaolo, non vince dal 31 gennaio, ossia din trasferta a Parma. Nelle ultime tre partite ha raccolto appena due punti contro Bologna, Monza e Udinese. Pronti-via e dopo otto minuti l’ex Inter Robintrova la zuccata vincente per portare in vantaggio i suoi.